OMEGNA - 15-02-2022 -- E' stato recentemente presentato ad Omegna un nuovo progetto solidale denominato “Dolcezze solidali”.



L’unione di tre pasticcerie (Zanardi di Omegna, Jolly di Omegna e Piazza di Nonio), affiancate dalla panetteria Gellera e supportate dalla generosità delle aziende Global Pesca e Supermercati Savoini, ha dato vita a questo nuovo progetto che si prefigge sia di aiutare le associazioni che quotidianamente si occupano di ragazzi portatori di handicap fisici e/o mentali, sia di valorizzare il territorio grazie al format televisivo “Diversamente dolce” del Pasticciere Solidale Luca Antonini.

Questo nuovo progetto si fonda sulla collaborazione, su un’unione di intenti intensa e sincera che riesce davvero a fare grandi cose: le tre pasticcerie realizzano dei dolci grazie alle materie prime donate dalla ditta Global Pesca, questi dolcetti vengono poi commercializzati dai Supermercati Savoini nei punti vendita di Omegna, Armeno, Baveno, San Maurizio d’Opaglio e Lesa e il ricavato va sia a favore di associazioni che si occupano di persone fragili sia a sostegno del format “Diversamente dolce”.

“Per l’edizione 2022 del mio format realizzerò quattro puntate che saranno poi distribuite a 30 tv private dislocate su tutto il territorio italiano; in ogni puntata saranno ospitati i ragazzi di varie associazioni e alle stesse verranno offerti 500€ per supportare i loro progetti e in più anche la cifra derivante dall’evento che si terrà alla fine di ogni puntata -spiega il Pasticciere Solidale Luca Antonini-. Il 21 febbraio avrò mia ospite l’atleta paralimpica di canottaggio Kikki Scazzosi e al termine della puntata ci sarà una cena di gala al ristorante Leon d’Oro di Orta San Giulio il cui ricavato andrà a favore dell’associazione Gazza Ladra per i suoi progetti sportivi per ragazzi disabili. Il 28 marzo avrò al mio fianco Nicole Orlando campionessa paralimpica di atletica e il fine puntata sarà al palazzetto dello sport di Bagnella dove verrà distribuito il dolce realizzato con il suo coinvolgimento; il 19 aprile, infine, sarò a Maggiora con l’associazione CrossAbili di Mattia Cattapan che organizza giornate di divertimento con ragazzi disabili offrendo loro la possibilità di vivere l’esperienza mozzafiato di un giro in autocross sui circuiti italiani.

Oltre a queste date ce ne sarà una il 9 marzo i cui contenuti sono in fase di studio…sto ancora valutando, infatti, la location e lo sportivo da invitare.

Per sostenere le mie iniziative solidali potete visionare i video sul canale You Tube “Luca Pasticciere Solidale” , potete acquistare i biscotti solidali nei Supermercati Savoini e chi lo desidera può anche fare una donazione sul portale Rete del dono - progetto Diversamente Dolce.

Ecco, quindi, che questo nuovo progetto benefico è fresca e importante linfa per la solidarietà locale e ancora una volta la collaborazione fra belle realtà attente al sociale ha fatto fiorire un’iniziativa lodevole che vuole aiutare in modo diretto e concreto le associazioni del territorio che quotidianamente operano a favore di ragazzi bisognosi di un'attenzione in più.

r.a.

Nella foto: da sinistra Aldo Piazza della pasticceria Piazza di Nonio e Luca Antonini della pasticceria Zanardi di Omegna.