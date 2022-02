GRAVELLONA TOCE - 16-02-2022 -- Il parcheggio al piano superiore del centro commerciale di Gravellona Toce, è uno dei posti apprezzati dai ragazzi per andare a consumare spinelli e altro. La cosa è nota alle forze dell'ordine, che spesso vi fanno dei controlli. E' accaduto anche nel primo pomeriggio di ieri, quando una Volante della Questura è giunta al parcheggio per un controllo d'ordinanza; sorpresa che ha messo una certa "ansia" in un gruppetto di ragazzi che, alla vista degli agenti hanno provato a dileguarsi. Non ci sono riusciti: i giovani in breve sono stati fermati e identificati. Due di essi, un 28enne di Domodossola con precedenti legati allo spaccio, ed un minore, sono apparsi particolarmente nervosi, mostrando chiari segni d'insofferenza. Particolare che ha indotto i poliziotti ad approfondire, provvedendo ad una perquisizione ed estendendo il controllo all'automobile, dalla quale peraltro proveniva un forte odore di "fumo". Sia indosso ai giovani sia nei veicolo erano occultate dosi di hashish e marijuana. Come avviene spesso in questi casi, successivamente è stato perquisito anche il domicilio del maggiorenne, dove sono stati trovati altre quantità di stupefacenti. Complessivamente, le sostanze sequestrate ammontano a circa 30grammi. Il 28enne è stato denunciato per spaccio, mentre per il minore è scattata una sanzione amministrativa per uso di stupefacente.

