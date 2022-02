Nessun Iframes

SESTRI LEVANTE – 16-02-2022-- Seconda sconfitta consecutiva per il Gozzano che dopo essere stato defraudato dall’arbitro nella gara interna di sabato col Varese cade anche in Liguria. La partita del turno infrasettimanale si conclude infatti 1-0 per il Sestri Levante che si rilancia così in classifica, ora è nono a quota 32, un solo punto in meno dei piemontesi che invece vedono allontanarsi la zona playoff. La rete decisiva è arrivata all’ottantaseiesimo grazie a Mesina che, col Gozzano in dieci da una decina di minuti a causa dell’espulsione di Bane, è stato lesto a deviare di testa un cross dalla destra e a portare dalla parte dei suoi una partita che sembrava ormai destinata a concludersi sullo 0-0. Nel primo tempo erano stati i cusiani, in formazione rimaneggiata per diverse assenze, Ciappellano, Turato e lo squalificato Cominetti su tutti, a gestire il gioco, ma senza riuscire a trovare la via della rete. (FAB)

Sestri Levante 1919 - Gozzano 1 - 0



MARCATORI: 86’ A. Mesina (S)



SESTRI LEVANTE 1919: D. Salvalaggio, M. Gualtieri, M. Maffezzoli, M. Pane, G. Fenati, V. Soplantai, A. Ferretti, S. Bianchi, A. Mesina, A. Cirrincione, F. Marquez

A disposizione: V. Tozaj, L. Podda, G. Chella, E. Grosso, M. Soumahoro, C. Furno, G. Parlanti, A. Costa, A. Daniello

All: Fabio Fossati



GOZZANO: A. Vagge, M. Di Giovanni, F. Nicastri, R. Gemelli, A. Bane, A. Montesano, E. Rao, E. Castelletto, M. Gassama, A. Repossi, L. Sangiorgio

A disposizione: E. Ujkaj, M. Italiano, S. Peradotto, N. Scottu, S. Pennati, M. Cozzari, P. Faye, L. Giffoni, P. Costanzo

All: Massimiliano Schettino



ESPULSO: Bane al 75’