PETTENASCO -17-02-2022 -- Il Comune di Pettenasco organizza il corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) adulto e pediatrico con certificazione all’uso del defibrillatore semiautomatico.

Il corso si svolgerà in due occasioni: sabato 12 marzo alle ore 8.30 ci sarà la sessione di aggiornamento per quanti già in possesso di attestato in scadenza o scaduto, sabato 19 marzo, sempre alle ore 8.30, ci sarà il corso di formazione per le nuove abilitazioni.

Il corso, gratuito e aperto a tutti i residenti nel Comune di Pettenasco fino ad esaurimento posti disponibili, sarà tenuto da istruttori della Croce Rossa Italiana Comitato di Borgomanero, si terrà presso sala esterna del Circolo di Pratolungo e avrà la durata di circa 4 ore.



Per iscriversi è necessario inviare una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono, email e specificare se si tratta di iscrizione per rinnovo tesserino oppure per nuova abilitazione; chi non ha modo di inviare una mail può contattare telefonicamente l’assessore Matteo Vaccaro al numero 346.8288145.



Per partecipare al corso di refresh è necessario iscriversi entro martedì 1 marzo, per le nuove abilitazioni, invece, il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per martedì 8 marzo.

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato abilitativo e per partecipare è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 ed essere in possesso di green pass valido.