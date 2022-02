ORTA SAN GIULIO- 18-02-2022-- Il recupero di biciclette, il loro ripristino e la consegna ad alcune scuole di paesini del nord Africa, per la distribuzione ai bambini che percorrono quotidianamente diversi chilometri a piedi per recarsi a scuola e tornare a casa. Questo il progetto BETA, promosso da Rotary Club di Orta San Giulio, assieme a Massimiliano della Monaca.

Il Rotary Club di Orta San Giulio ha deciso di mobilitare i soci, parenti e conoscenti per contribuire tutti assieme alla raccolta delle biciclette usate e attraverso donazioni in denaro di consentire la riparazione e la messa in funzione delle biciclette.

Il service, che ha avuto un largo consenso, è iniziato nei giorni precedenti al Natale continuando nei mesi di gennaio e febbraio raccogliendo e consegnando più di 30 biciclette.

“Siamo molto contenti del successo dell’iniziativa”, ha dichiarato il presidente Luca Valenti. “Il nostro club è sempre attento alle esigenze delle comunità del territorio ma non dimentica di portare il proprio contributo anche alle popolazioni meno fortunate di altri Paesi. Ringrazio tutti i soci, i loro familiari ed amici e Massimiliano della Monaca per la collaborazione e l’impegno in questo progetto”.

Foto: Massimiliano della Monaca ed il rotariano Franco Piola con un “carico di biciclette”.