ROMA- 18-02-2022 -- Sino al 13 marzo il Ministero dello Sviluppo Economico ospiterà nella sede di via Veneto la mostra “Italia geniale”.

In mostra la Bellezza, originalità, creatività del design industriale apprezzato universalmente, che è stata allestita al Padiglione Italia dell'Expo Dubai e promossa in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, il Commissariato generale per Expo 2020 Dubai, ADI (Associazione per il disegno industriale), e Unioncamere.

Palazzo Piacentini, storica sede del Ministero dello Sviluppo Economico, festeggia così i 90 anni. "La mostra" afferma il ministro Giancarlo Giorgetti, "è un manifesto del nostro disegno industriale che vogliamo portare all'attenzione di chi vorrà soffermarsi ad ammirare le opere creative dell'ingegno italiano". Italia Geniale raccoglie una selezione di oggetti iconici del design italiano ed è un omaggio alla creatività e al lavoro delle imprese italiane. Partendo dalla valorizzazione del patrimonio dei marchi e dei brevetti del nostro Paese depositati al Ministero presso l'UIBM. L'allestimento consta di oltre 60 pezzi, che descrivono la creatività, la funzionalità, la qualità e favoriscono la mobilità dell'industria italiana. Fra i pochi esemplari scelti per meglio rappresentare l’italico ingegno svetta la MOKA inventata e brevettata nel 1950 da Alfonso Bialetti e realizzata in milioni di esemplari nello stabilimento di Crusinallo da Renato Bialetti.

A distanza di anni rimane sempre una icona che ha cambiato il rito del caffè nel mondo!