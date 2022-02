Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO-23-02-2022 -- Il Comune di Orta San Giulio ha recentemente attivato una convenzione con la Squadra AIB e PC "Adami Giorgio" Pettenasco ODV; un accordo senza dubbio importante, questo, che regola gli interventi dei volontari in diverse situazioni.

“Noi AIB collaboriamo col Comune di Orta già dal 2018/2019 per l' assistenza agli estivi in piazza, lo scorso 31 gennaio abbiamo firmato la convenzione per quanto riguarda la protezione civile, quindi calamità naturali, la pulizia e la manutenzione di cinque sentieri sul comune di Orta e la solita attività di assistenza in occasione degli eventi estivi in piazza -specifica Gregorio Bianchi Capo Squadra dell’AIB di Pettenasco.- La convenzione, che ha durata di tre anni, ossia sino alla fine del mandato dell’amministrazione guidata da Giorgio Angeleri, è già entrata nel vivo e abbiamo già cominciato la manutenzione di due sentieri ripulendoli e rimuovendo le piante cadute.”



r.a.