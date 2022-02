GRAVELLONA - 25-02-2022 -- Poco prima di mezzogiorno in corso Roma, a Gravellona, una donna di 95 anni alla guida di un'auto ha investito due donne. Una di 72 anni ha riportato gravissime ferite, in codice rosso è stata portata all'ospedale di Novara in elicottero.

L'altra donna, codice giallo, è all'ospedale di Verbania.

Foto di repertorio