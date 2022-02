Nessun Iframes

BOLZANO NOVARESE - 27-02-2022 -- Si chiama “Sentieri di Partecipazione” il progetto presentato da DragoLago (associazione nata 2017 a Bolzano Novarese dalla consapevolezza che le nuove sfide sociali e ambientali richiedono un grande lavoro di educazione alla pace, all’integrazione sociale e culturale, al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente) e supportato dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, dall’Istituto Comprensivo Statale del Vergante e da Radio 6+.

L’idea progettuale ha vinto l’Edizione 2021 dell’ I d e a C h a l l e n g e di Civic Europe , un incubatore di idee innovative per iniziative di singoli o associazioni a forte impatto locale nell’area dell’Europa Centro-Meridionale.

L’obiettivo di questo nuovo ed interessante progetto dall’indubbia valenza sociale è quello di incentivare il coinvolgimento giovanile nella preservazione del ricco patrimonio naturalistico e sentieristico locale nelle aree del Lago d’Orta e dell’Alto Vergante (Mottarone) all’interno della Riserva MAB (Man And the Biosphere) che è tutelata dall’UNESCO e si estende per circa 332.000 ettari e comprende oltre 200 Comuni.

Le attività di “Sentieri di Partecipazione” interessano una porzione circoscritta di questa vasta Riserva e nello specifico coinvolgono i rilievi orientali del Lago d’Orta e l’area meridionale del massiccio del Mottarone nei Comuni di Invorio, Ameno, Gozzano, Bolzano Novarese, Orta, Armeno, Miasino.

“Sentieri di Partecipazione” vuole coinvolgere attivamente ragazzi tra gli 11 e i 18 anni in attività di formazione e sensibilizzazione verso tematiche ambientali perché sono proprio loro, i giovani, i migliori portavoce delle nuove istanze naturali e sociali e si vuole quindi investire su di loro al fine di farli diventare attivatori dell’azione pubblica nelle loro comunità; oltre a ciò, questo progetto mira a coinvolgere anche gli abitanti locali nella manutenzione e cura dei sentieri che meritano attenzione e cura.

Per raggiungere l’obiettivo di formare oltre 100 giovani, saranno organizzati workshop e laboratori riguardanti la sostenibilità e la tutela della natura in collaborazione con i Consigli Comunali dei Ragazzi delle scuole secondarie di primo grado; saranno altresì coinvolti numerosi ragazzi di diversi Comuni per l’attivazione di un gruppo di lavoro e formazione che possa dialogare attivamente con le amministrazioni comunali locali a favore del bene territorio.

Proprio in questi giorni l’associazione DragoLago, insieme ai ragazzi e alle ragazze della Consulta Giovanile di Invorio, sta presentando le peculiarità di “Sentieri di Partecipazione”, la prima presentazione si è svolta venerdì 25 febbraio a Gozzano, le altre sono in programma il 4 marzo ad Armeno e l’11 marzo ad Ameno.

Nel mese di giugno verrà poi organizzata la “Settimana di azione comunitaria per il bosco” un’occasione speciale volta a coinvolgere la popolazione locale nel progetto e ad aumentare la consapevolezza degli abitanti in merito al grande patrimonio naturalistico di cui sono custodi.

Tutte le iniziative di “Sentieri di Partecipazione” possono essere seguite sul sito www.dragolago.org oppure sulla pagina Facebook sempre aggiornata dell’associazione.

r.a.