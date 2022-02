OMEGNA - 28-02-2022 -- “Unità del centro destra alle prossime comunali di Omegna”. È l’auspicio lanciato dal direttivo della Lega Vco dopo la conferma che l’attuale primo cittadino Paolo Marchioni, in carica dal 2017, sarà nuovamente candidato alla poltrona di sindaco. “Confidiamo nel dialogo con tutti i partiti della coalizione e con la società civile nei confronti della quale stiamo lavorando per ricomporre lista civica – si legge in una nota – con l’obiettivo di arrivare a un accordo per il bene di Omegna e degli omegnesi. L’appuntamento elettorale nel Cusio è molto importante e noi vogliamo farci trovare pronti. Sono diversi – prosegue il comunicato – i progetti avviati che devono essere portati a compimento, e visti i risultati positivi di questi cinque anni di amministrazione a guida Marchioni e Lega non c’è motivo per non trovare soluzioni condivise. Se Fratelli d’Italia vorrà correre da sola, è evidente che a quel punto dovrà poi replicare il percorso da single anche a Verbania e altrove”. Dal Carroccio, dunque, arriva un appello all’unità “perché le polemiche degli ultimi tempi non possono frenare la volontà di cambiamento che aleggia a Omegna, una realtà che grazie al lavoro fatto si è via via trasformata diventando oggi un punto di riferimento nello scacchiere provinciale, nel commercio, nel turismo e in altri settori”. Tra i fiori all’occhiello dell’attuale amministrazione, lo ricordiamo, la risoluzione del problema dei derivati, l’inaugurazione del museo del Forum, vanto internazionale, il completamento di piazza Beltrami, vero e proprio cuore della città e molto altro. “Ora – aggiunge la Lega Vco – il centro destra si rimbocchi le manche e si metta al lavoro per disegnare la Omegna del domani. La Lega c’è e farà la sua parte fino in fondo. Il senatore Montani, il capogruppo in Regione Preioni e il segretario di sezione Marchesa Grandi – conclude il comunicato – sono a disposizione in qualsiasi momento per sedersi attorno a un tavolo a ragionare con gli alleati”. (c.s)

Nessun Iframes