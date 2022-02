Nessun Iframes

NONIO -28-02-2022 -- Il Comune di Nonio ha attivato una raccolta benefica per dare un aiuto concreto alla popolazione ucraina colpita dalla guerra.



A partire da lunedì 28 febbraio, e sino a sabato 5 marzo è possibile donare alimenti in scatola, prodotti a lunga conservazione, abbigliamento caldo/termico naturalmente in buono stato di conservazione, pile, batterie, bende e garze per la medicazione, antibiotici, antiemorragici, antidolorifici, tessuti e abbigliamento mimetici, sacchi a pelo, coperte e pannolini per bambini e adulti.

Tutte le donazioni possono essere portate presso i locali comunali siti in piazza San Rocco e verranno inviate in Ucraina il giorno 7 marzo.



“Ho deciso in qualità di vicesindaco di Nonio di sensibilizzare il nostro Comune affinché davanti a questo scenario agghiacciante di questi giorni ognuno di noi, anche con poco, possa contribuire a mitigare la sofferenza di quel popolo di quelle mamme e di quei bambini costretti al freddo con pochi stenti -dichiara Alice Ardizzi, vicesindaco di Nonio.- Dell’invio del materiale che spero verrà raccolto in questi giorni mi occuperò personalmente in quanto ho contatti con una ragazza ucraina che ha il figlio a Odessa e che mi aggiorna quotidianamente sulla loro situazione. Spero si aprano presto corridoi umanitari per poter prestare aiuto anche alle persone che sono riuscite o riusciranno ad arrivare da noi. Il mio numero di telefono è 349. 8314318 e sono disponibile per qualsiasi cosa a qualsiasi orario”.



r.a.