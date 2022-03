Nessun Iframes

OMEGNA-01-03-2022 -- Martedì 8 marzo alle ore 20.45 il coro gospel Black Inside si esibirà al Teatro Sociale di Omegna per la presentazione ufficiale di “Grace”, il primo attesissimo lavoro discografico di questa bella corale tutta femminile composta da 23 cantanti e diretta da Maria Rita Briganti.



“ In questi mesi abbiamo perfezionato il lavoro che avevamo iniziato a fare tempo fa e ci abbiamo messo tutto il nostro impegno e la nostra energia -sottolinea Maria Rita Briganti-. Alla fine è nato “Grace”, un progetto che fissa nel tempo alcune tra le tappe più importanti della nostra storia iniziata nel 2014 presso il centro di formazione artistica Arcademia di Omegna. All’inizio era solo un corso corale che poi si è trasformato in un vero e proprio percorso che abbiamo affrontato con serietà, senza mai perdere di vista la voglia di divertirsi e di coinvolgere il pubblico. “Grace” ha diverse sfumature di significati: grazia, cortesia, clemenza, gentilezza, preghiera... Tutti elementi e valori di cui sentiamo il bisogno oggi più che mai. L’album contiene 10 canzoni anche se il nostro repertorio ormai è più vasto, ma ovviamente abbiamo dovuto fare delle scelte pensando già ad un prossimo progetto. Gli arrangiamenti sono stati curati da Francesco Epiro del gruppo Movin’K che parteciperà alla serata dell’8 marzo.”



“Quello che sono riuscite a fare queste ragazze è semplicemente fantastico! -evidenzia Augusto Quaretta di Arcademia- . Quando dico ciò non mi riferisco solo ai risultati canori, ma anche della capacità di coinvolgere il pubblico ad ogni esibizione; per l’evento dell’8 marzo nel giro di soli 3 giorni abbiamo esaurito i posti disponibili! Una risposta straordinaria che ci rende felici e orgogliosi.”



Le tante persone che amano e seguono le Black Inside lo sanno bene: le loro non sono “solo” delle esibizioni musicali, se ben compresi, infatti, i loro concerti sono occasioni speciali che consentono di vivere un vero e proprio viaggio emozionale durante il quale comunicare con gli angoli più nascosti dell'anima.



La serata dell’8 marzo, ad ingresso libero e gratuito, è patrocinata dal Comune di Omegna e sostenuta da Canottieri for the Community, Lions Club Verbano-Borromeo e Barchi Pubblicità.

L’ingresso a teatro sarà gestito nel rispetto delle normative vigenti che prevedono Super Green Pass e mascherina; per informazioni su possibili disponibilità di posti all’ultimo momento è possibile contattare Arcademia ai numeri: 0323.883535 – 340.1704912.



r.a.

Foto: Daniele Tripodi