Nessun Iframes

OMEGNA – 01-03-2022 -- Omegna si tingerà di blu e giallo. L’appuntamento è per giovedì 3 marzo alle ore 20:30 davanti al Municipio dove si accenderà l’allestimento voluto dall’Amministrazione omegnese per omaggiare le donne di Omegna e sostenere quelle in fuga dalla guerra.



Da giovedì 3 marzo a martedì 8 marzo, Palazzo di Città, il Golfo e il canale della Nigoglia in prossimità delle chiuse, insieme alle vetrine dei negozi della nostra città si tingeranno dei colori del blu e del giallo per celebrare la Giornata internazionale della donna nelle ore serali stringendosi con il pensiero alle tante donne, ragazze e bambine che stanno lasciando la propria terra e i propri affetti prevaricati dalla guerra.



Come spiegato dall’Assessore Raffaella Varveri: «Con lo sguardo vigile rivolto a coloro che, in tutto il mondo, vivono quotidianamente situazioni familiari difficili o sono costrette a lasciare la propria casa, abbiamo deciso di illuminare il “buio” che ci circonda, ma che non dobbiamo lasciare avanzare, facendo salire al cielo un getto di acqua illuminato a LED, simbolo di vita e di movimento continuo, mentre al Municipio “vestito” di blu e “decorato” visivamente dal fiore giallo - emblema per eccellenza della Festa delle Donna - farà da contraltare un canale decorato con fiori di camelia, simbolo di stima e di perfetta bellezza».



Come per le recenti celebrazioni che hanno riguardato San Valentino, e che hanno riacceso i riflettori sulla capacità di Omegna di regalare a quanti la vivono scorci di originalità e festa, l’Amministrazione comunale ringrazia la preziosa collaborazione di Pierre Gelil, per gli allestimenti scenografici, e tutti i commercianti e i ristoratori della Città che – in numerosi – sono tornati ad accogliere l’invito ad allestire le proprie vetrine e a creare menu e prelibatezze per celebrare una nuova occasione di riflessione su tutte le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne, ma anche sulle tante discriminazioni di cui continuano a essere oggetto a Omegna, come nel mondo.



Come concluso dal Sindaco Paolo Marchioni: «Ringrazio l’attento lavoro dell’Assessore Varveri che, in poche settimane dal suo ingresso in Giunta, è riuscita a proporre alla nostra città un progetto di fontana ancora in itinere, ma che spero potrà affermarsi compiutamente nei mesi a venire. Ora il mio invito per un momento di raccoglimento è rivolto alle omegnesi e agli omegnesi, che attendo giovedì 3 marzo, alle ore 20.30, in prossimità del Municipio per l’accensione ufficiale di questa splendida “cornice” dedicata a tutte le donne del mondo».