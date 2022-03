Nessun Iframes

GOZZANO – CASTELLETTO TICINO – 01-03-2022-- Tornerà sul ring domenica pomeriggio alla palestra Vecchia Maniera di Castelletto Ticino il pugile gozzanese Matteo Deiana. In un incontro previsto sulle otto riprese affronterà l’esperto Stefano Abatangelo, considerato dall’autorevole sito internazionale Boxrec.com il numero quattro in Italia nella categoria dei mediomassimi. Trentanove anni, 24 vittorie e 8 sconfitte, mai battuto prima del limite, Abatangelo costituirà un banco di prova molto importante per le ambizioni di Deiana per poter arrivare a combattere per obiettivi prestigiosi.

Dopo le due immeritate sconfitte ai punti subite in Spagna e Germania a causa di giudici probabilmente troppo vicini ai pugili di casa, l’atleta gozzanese è tornato sul ring nel suo Piemonte già lo scorso settembre contro il georgiano Kandelaki superato chiaramente ai punti e domenica alzerà il tiro e gli obiettivi.

L’incontro sarà il sottoclou di una riunione incentrata sul titolo italiano femminile dei minimosca tra Consuelo Portolani, allieva del maestro Viale come Matteo e Giorgia Scolastri. Previsto anche un match nella categoria superwelter tra Critian Mazzon e il georgiano Rati Migriauli. Impegnato anche il supermedio camerunense Sthepane Fondjo. La card professionistica sarà preceduta da diversi incontri tra dilettanti. L’evento non sarà aperto al pubblico, ma sarà trasmesso su MSChannel, 229 dell’offerta Sky. (FAB)

Nella foto: Deiana e Portolani