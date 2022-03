Nessun Iframes

OMEGNA – 02-03-2022 -- Grande novità per la ludoteca di Omegna “Parco della Fantasia Gianni Rodari”: la stanza Snoezelen! Un ambiente multisensoriale fornito di stimoli controllabili e modulabili, ma la stanza Snoezelen è soprattutto un approccio relazionale basato sull’accompagnamento e la selezione delle attività da proporre, in una bilancia perfetta di attivazione e rilassamento.

Il sabato mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30 la stanza Snoezelen sarà a disposizione esclusiva dei bambini dai zero ai tre anni. Per tutti gli altri bambini libero accesso il sabato pomeriggio e tutta la giornata di domenica, oppure su appuntamento nei giorni feriali.

Gli appuntamenti per questo mese: il 5 marzo inaugurazione della nuova stanza multisensoriale Snoezelen; il 12 marzo appuntamento con Nati per Leggere; il 19 marzo laboratorio “I colori della luce” con esperienza in sala Snoezelen; il 26 marzo laboratorio “Primavera” con esperienza in sala Snoezelen.

Per informazioni e prenotazioni, telefonare allo 0323 887233 oppure scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (H.B)