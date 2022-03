Nessun Iframes

GRAVELLONA TOCE – 02-03-2022 – Il Comune di Gravellona Toce rende noto che domani si terrà il webinar “I Distretti del Commercio come opportunità di crescita”. Un incontro online per conoscere cosa sono i distretti del Commercio e perché rappresentano un’imperdibile occasione di sviluppo per le imprese e per i territori. Sarà presentato anche il questionario sulla rilevazione dei fabbisogni da somministrare a imprese e stakeholder del Distretto. I relatori della riunione sono Antonio Toccarelli project manager Novareckon, e Alessandro Minello docente Università Cà Foscari e responsabile EconLab.

L’appuntamento è per domani, giovedì 3 marzo alle ore 14 sulla piattaforma Zoom (https://us02web.zoom.us/j/81114451929?pwd=KzFBS2ZBSGJFVIprUU9PTTI4VDdDQT09 oppure ID riunione: 811 1445 1929 e Passcode: 723685). (H.B)