Nessun Iframes

QUARNA SOTTO – 02-03-2022 -- Alla Fabbrica “Grassi” di Quarna Sotto un concerto dedicato alla donna in occasione dell’8 marzo. Si esibiranno in un duo recital Marco Rainelli al flauto e Ester Snider al pianoforte con brani scritti da compositrici tra cui Amanda Maier e Cécile Chaminade. L’appuntamento è per martedì 8 marzo alle ore 21,00 preso la Fabbrica “Grassi”, l’ingresso è libero con obbligo di super green pass e mascherina come da decreto legge. (H.B)

Crediti foto: www.quarnamusica.it