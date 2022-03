Nessun Iframes

VCO – 02-03-2022 -- È pubblico il bando del Gal “Filiere”, giunto alla sua seconda edizione, che ha il fine di sostenere la realizzazione di progetti integrati di filiera (PIF).

Le risorse stanziate complessivamente sulle tre operazioni sono pari a circa 1.100.000 euro e sono finalizzate alla realizzazione di progetti per lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali. In particolare, le risorse sono così ripartite: 600.000 euro per il miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole; 150.000 euro per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli; 348.779,80 euro per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

Al Progetto Integrato di Filiera (PIF) partecipano contemporaneamente e in forma congiunta più imprese attive nelle diverse fasi della medesima filiera. Alla filiera possono aderire imprese di diversa tipologia, come per esempio gli imprenditori agricoli, che possono presentare domanda di sostegno su una delle tipologie di operazione previste dal Bando per realizzare investimenti finalizzati all’attuazione del progetto di filiera.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 18 di venerdì 8 aprile 2022. I documento utili alla partecipazione al bando sono disponibili al link https://www.gallaghiemonti.it/bando-multioperazione-la-selezione-progetti-integrati-filiera-ii-edizione/ (H.B)