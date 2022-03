Nessun Iframes

CHIERI – 02-03-2022 – Il Gozzano evita grazie a una rimonta di due reti la quinta sconfitta consecutiva al De Paoli di Chieri nel recupero dell’ultima giornata di andata. Finisce 2-2 coi rossoblù che conquistano un punto utile a muovere la classifica. Dopo una rete annullata a Balan e un miracolo di Uikaj su D’Iglio, il Chieri passa al minuto numero otto. Palla geniale di Pautassi che sorprende l’intera difesa ospite e zampata vincente dello stesso Balan. Al 22’ occasione dubbia in area rossoblù: Montesano ferma una conclusione di D’Iglio aiutandosi frose con il braccio destro, ma l’arbitro non ravvisa irregolarità. Sette minuti più tardi arriva il raddoppio. Il signor Bocchini di Roma punisce con il penalty un intervento maldestro di Nicastri su Pautassi: dagli 11 metri, D’Iglio firma il doppio vantaggio. Sembra finita per il Gozzano ma due minuti dopo Pennati entra in area con e mette teso in mezzo, Edo respinge d’istinto e Cozzari anticipa tutti per il 2-1. Nei primi 20’ della ripresa succede poco o nulla. Il Gozzano cresce con il passare dei minuti e al 23’ arriva al pareggio. Castelletto, lasciato colpevolmente solo a tre metri da Edo, firma il più classico dei gol dell’ex. Nel finale traversa colpita da Bane su corner di Paoluzzi. È l’ultima emozione, finisce 2-2 con gli uomini di Schettino che ora aspettano al D’Albertas l’RG Ticino in una partita da vincere assolutamente. (FAB)



CHIERI-GOZZANO 2-2



RETI: 8’ Balan (C), 29’ D’Iglio su rig. (C), 31’ Cozzari (G), 23’ st Castelletto (G).



CHIERI: Edo; Calò, Conrotto, Benedetto, Ciccone; Balan (7’ st Bove), D’Iglio, Pautassi; Modesti (16’ st Poppa), Varvelli (30’ st D’Ippolito), Foglia (41’ st Re). Allenatore: Didu.

A disp. Gragnoli, Capra, Fioccardi, Renolfi, Mammarella.



GOZZANO: Uikaj, Di Giovanni, Nicastri, Gemelli, Bane, Montesano, Pennati (44’ st Rao), Castelletto, Gassama, Cozzari (45’ st Paoluzzi), Repossi (37’ pt Sangiorgio). Allenatore: Massimiliano Schettino.

A disp. Vagge, Peradotto, Ballarini, Caraglio, Costanzo, Molinari.



ARBITRO: Bocchini di Roma (Nechita-Galigani).



NOTE: ammoniti Ciccone, Balan, Foglia, D’Ippolito (C), Gemelli (G).

Foto repertorio