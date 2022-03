Nessun Iframes

GOZZANO – 03-03-2022- Arriva dalla Procura Federale della FIGC una clamorosa notizia che scuote l’ambiente del Gozzano: l’attaccante Martino Cominetti, classe 1998, probabilmente il miglior elemento messosi in luce quest’anno tra i cusiani, è stato squalificato per tre mesi e multato di 500 euro con effetto immediato. Quando era tesserato per la Pro Sesto il giocatore aveva fatto ricorso alle vie legali attraverso la giustizia ordinaria per risolvere alcune controversie economiche con la società del milanese. Non aveva però preventivamente richiesto la prevista autorizzazione al Consiglio Federale. Terminata la fase di indagine da parte della Procura il calciatore ha deciso di accordarsi patteggiando appunto tre mesi di squalifica e la relativa multa resa definitiva dal CU 189/AA del 28 febbraio della FIGC. Cominetti ha lasciato in queste ore Gozzano per far rientro al domicilio della sua famiglia. L’ASDC Gozzano non ha emesso nessun comunicato in merito ma con ogni probabilità i dirigenti del sodalizio avrebbero deciso di rescindere il contratto col giocatore che non sarebbe comunque più utilizzabile fino al prossimo giugno. (FAB)