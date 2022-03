Nessun Iframes

OMEGNA -04-03-2022 -- Tanta emozione nella serata di ieri, giovedì 3 marzo, a Omegna in occasione dell’accensione dell’allestimento nei toni del blu e del giallo fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per omaggiare le donne di Omegna e sostenere tutte quelle in fuga dalla guerra.



Non una festa e nemmeno un evento, ieri sera a Omegna si è vissuto un intenso momento di raccoglimento e riflessione in cui la città ha idealmente abbracciato tutte le donne del mondo e, in particolare, le donne ucraine che stanno vivendo il dramma della guerra.

La serata è stata introdotta dalle toccanti parole dell’assessore Raffaella Varveri e da quelle del sindaco Paolo Marchioni che hanno ben espresso l’essenza vera, sincera e profonda della serata, un’occasione importante e dall’indubbio valore sociale alla quale ha partecipato anche Alessandro Lana, presidente della Provincia del VCO, intervenuto per esprimere vicinanza al gesto voluto dall’Amministrazione comunale di Omegna.



Presenti ieri sera anche diversi rappresentanti della comunità ucraina che hanno voluto ringraziare tutto il territorio del VCO per la grande vicinanza emotiva e i tanti generosi gesti concreti di solidarietà, il loro dolore per il dramma che sta vivendo l’Ucraina ha ovviamente colpito tutti i presenti che si sono stretti attorno a questa sofferenza con un applauso commosso.



Ecco allora che sino a martedì 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, il Palazzo di Città di Omegna di sera si vestirà di blu e giallo, dal lago si alzerà al cielo un getto d’acqua illuminato a LED e le vetrine dei negozi saranno anch’esse tinte dei colori della bandiera Ucraina un gesto altamente simbolico, questo, che assieme alla Nigoglia decorata con fiori di camelia rappresenta il messaggio di speranza di Omegna per tutte le donne e per la pace nel mondo.



