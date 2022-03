Nessun Iframes

CASALE CORTE CERRO - 04-03-2022 -- Ricomincia la rassegna teatrale “In scena al... Cerro”, organizzata dalla Compagnia Amici per un Sogno con la collaborazione del comune di Casale Corte Cerro.

Il primo appuntamento sarà sabato 5 marzo alle ore 21 con “Sarto per signora” di George Feydeau interpretata dalla Compagnia Tanto di Cappello Teatro di Pernate.

Sabato 2 aprile alle ore 21 sul palco ci sarà la Compagnia TeatrAli di Grugliasco con “Mio cugino gemello” di Alex Curina.

Infine sabato 14 maggio alle ore 21 “spettacolo fuori concorso e premiazioni”.

L’ingresso è con prenotazione obbligatoria e Green Pass, obbligo di mascherina. Info e prenotazioni scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Viola Gobetti