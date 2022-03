GRAVELLONA- 05-03-2022-- Su proposta del Questore del Vco, dr. Luigi Nappi,il 18 gennaio scorso il Tribunale di Torino — Sezione Misure di Prevenzione - ha emesso un decreto applicativo della misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per 3 anni con obbligo di soggiorno a carico di un noto pregiudicato trentenne residente a Gravellona Toce.



Il giovane era stato già sottoposto a tale misura in passato, ma dopo aver terminato il periodo di sottoposizione ha continuato a commettere reati, alcuni di carattere particolarmente violento, oppure legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, tanto che il Questore ha ritenuto di proporlo nuovamente per la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale che passa in qualche modo contenere la sua indole violenta e pericolosa per la sicurezza pubblica.

IlTribunale di Torino, accogliendo la proposta del Questore, ha riconosciuto l'attualità della pericolosa del soggetto e stabilito che per la durata di tre anni sarà obbligato a soggiornare nel suo comune di residenza, non allontanarsi dalla sua dimora senza dare avviso alla Questura, dovrà rincasare la sera entro le 21 e non uscire prime delle 07 del mattino, non dovre frequentare persone colpite da condanne e sottoposte a misure di sicurezza o prevenzione, dovri dedicarsi alla ricerca di un'occupazione lavorativa e non potrà accedere agli esercizi pubblici dalle 18 e le 21.

La finalità del provvedimento di sorveglianza speciale è quella di obbligare il soggetto a reinserirsi nella società, rispettando le regole di civile convivenza e vivendo nel rispetto della legalità.

Nel 2021 sono state 13 le proposte di sorveglianza inoltrate dal Questore del Verbano Cusio Ossola al Tribunale di Torino, sino ad ora tutte accolte dal Tribunale di Torino.