CUSIO - 07-03-2022 -- L'obiettivo è quello di ottenere ulteriori riconoscimenti di Bandiera Blu per il Lago d'Orta oltre a quella, storica e consolidata,del Lido di Gozzano: di questo si è parlato durante la riunione della Consulta dei sindaci del Cusio che si è tenuta a Omegna e alla quale, in rappresentanza della Provincia di Novara, come comunicato sui social dallo stesso Ente, hanno partecipato il consigliere delegato all'Ambiente Rosa Maria Monfrinoli e il consigliere delegato al Marketing Territoriale, Luigi Laterza.

"Insieme con i tecnici di Acqua Novara e Vco e i rappresentanti di Ecomuseo Cusius- riferiscono i consiglieri - abbiamo affrontato le varie problematiche e tutte le garanzie di carattere ambientale che devono essere risolte per arrivare a questa meta, che rappresenta sicuramente un'ulteriore valorizzazione dell'intero territorio. La Provincia proseguirà con il proprio impegno rispetto ai progetto e alle azioni concrete e strategiche contemplate anche dal Contratto di Lago del quale il nostro Ente è tra i primi sottoscrittori insieme con Comuni, associazioni e realtà produttive coinvolte".