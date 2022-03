Nessun Iframes

OMEGNA – 08-03-2022 -- Un Caffè all’oratorio: un incontro organizzato da Asl Vco dedicato alle persone con demenza e ai loro familiari. L’appuntamento è per mercoledì 16 marzo 2022 per le ore 14:30 all’oratorio Sacro Cuore di Omegna. Per le prenotazioni telefonare al numero 0323/1998637. L’ingresso è gratuito, c’è l’obblio di esibire il green pass.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio della città di Omegna, e con la collaborazione di Alzaimer AFA Vco, CISS Cusio, Oratorio S. Cuore di Omegna, Pro Senectute, Fondazione Vita Vitais, IIS “Dalla Chiesa-Spinelli” con il progetto “Ogni numero è un diritto”.