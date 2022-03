Nessun Iframes

GOZZANO- 08-03-2022-- Si è parlato di emergenza umanitaria in conseguenza al conflitto bellico in atto in Ucraina, nel tardo pomeriggio di lunedì 7 marzo in Consiglio comunale a Gozzano. Tra i temi trattati ulteriormente la condanna all’aggressione militare, l’impegno di concerto con la Prefettura per l’accoglienza dei profughi e la fornitura di beni di prima necessità da inviare in Ucraina.

Sono intervenuti oltre al Sindaco Gianluca Godio, gli Assessori e i consiglieri. Testimonianze importanti quella di Alberto Cravero della Caritas e Liliya Kuzminska, direttamente dall’Ucraina.