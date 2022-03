Nessun Iframes

NOVARA/VCO- 08-02-2022-- Delle speciali scatole di medicine chiamate Amore sono state inserite in numerosi esercizi commerciali della zona per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e sostenre le attività di MAMRE.

Maltrattate abusate, violate. Alcune donne conoscono il lato oscuro dell’amore. Il service del Rotary Club Orta San Giulio in collaborazione con il Rotary Club di Borgomanero Arona ha lo scopo di ridare loro fiducia e sicurezza, grazie all’attività di MAMRE che da anni accoglie, ascolta e accompagna molte persone invisibili del nostro territorio.



Le scatolette di Amore contengono 4 cioccolatini ripieni di solidarietà ed un bugiardino nel quale vengono raccontate delle storie reali di donne che sono riuscite ad uscire dalla spirale dell’amore malato.

La proposta è semplice: acquistare Amore partendo da una donazione di almeno 3 euro, il cui ricavato sosterrà le attività di MAMRE a favore delle donne.

L’idea è nata da un progetto di Massimiliano Della Monaca con lo scopo di diffondere condividere Amore in tutti i modi. Massimiliano ha sposato l’iniziativa promossa dal Rotary Club Orta San Giulio contribuendo anche in prima persona alla comunicazione del progetto indossando i panni di un dottore speciale che prescrive Amore.

Luca Valenti, presidente del Rotary Club Orta San Giulio ha commentato: “confido nel successo di questa ulteriore iniziativa del Rotary. Il tema della violenza di genere è purtroppo sempre attuale. Ringrazio gli esercizi commerciali per l’entusiasmo con il quale hanno accolto e diffuso l’iniziativa che inizia in modo simbolico l’8 di marzo ma prosegue per tutto l’anno. Mi auguro che molte donne possano ricevere aiuto anche grazie a questo nostro service. Nel bugiardino abbiamo inserito tutti i contatti di MAMRE per cercare di agevolare il più possibile le richieste di aiuto.

Un grande ringraziamento va a MAMRE per l’attività costante e fondamentale che svolge da numerosi anni.”

Gli espositori contenenti 36 scatolette di Amore possono essere richiesti inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.