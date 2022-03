Nessun Iframes

GOZZANO - 08-03-2022 -- Una mimosa avvolta da un nastro blu, simbolo della bandiera della nazione ucraina, è stata donata, in occasione dell’8 marzo, dal Comune di Gozzano e dalla Caritas gozzanese, alle donne, originarie di quel paese dell’Est europeo, che lavorano nel territorio comunale. L’incontro è avvenuto alla “Casa San Giuseppe” in una atmosfera di grande umanità e comprensione di ciò che sta avvenendo in quello Stato.

Nel suo discorso di accoglienza, il vicesindaco Sindaco Libera Ricci, ha sottolineato il “difficile momento che stiamo vivendo e che l’Ucraina sta passando sotto il tallone dell’invasione militare. Tuttavia – ha detto Ricci – siamo speranzosi e faremo quanto necessario per alleviare disagio e sofferenza”.

Il sindaco Gianluca Godio ha rimarcato come “il dialogo al momento sia la sola e unica arma a

disposizione dell’Occidente per porre fine a questa guerra”. Angelina Ruga, volontaria Caritas e Unità Pastorale di Gozzano, ha ringraziato le donne “per il lavoro svolto a favore della Comunità in tutti questi anni nell’aiuto alle famiglie e ai loro cari”.

Il dono delle mimose si è dimostrato un gesto di grande solidarietà, apprezzato perché testimonianza di vicinanza verso un popolo che sta vivendo moment terribili. Con il sindaco e il vice, erano presenti gli assessori Lorena Marietta e Francesca Tucciariello oltre al luogotenente Gianluigi Penariol, l’assitente sociale Raffaella Zenoni e le Educatrici del Centro Educativo San Giuseppe.