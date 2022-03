Nessun Iframes

CASALE CORTE CERRO - 08-03-2022 -- Alcune vie del comune di Casale Corte Cerro saranno interessate da un’interruzione temporanea dell’energia elettrica per lavori sugli impianti. L’interruzione della fornitura sarà mercoledì 9 marzo dalle 9 alle 15:30 e le vie coinvolte saranno: Via Bertone Bruno (da civico N^ 2 A 4, 8, 12, da civico N^ 16 A 18a, da civico N^ 24 A 28); Via Bertone Bruno (da civico n^ 1 a 3, da civico n^ 7 a 21, da civico n^ 29 a 33); Via San Lorenzo; Via Caduti Sul Lavoro; Via Crusinallo (da civico n^ 1 A 3); Via Pramore (da civico n^ 31 A 31a); Vicolo Gemelli; Vicolo Colombi.