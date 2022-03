Nessun Iframes

MIASINO – 08-03-2022 -- Il comune di Miasino in collaborazione con il CISS Cusio (Consorzio per i servizi socio-assistenziali) ha avviato una ricognizione, su tutto il territorio comunale, delle disponibilità di famiglie e singoli all’accoglienza temporanea dei nuclei famigliari provenienti dell’Ucraina, composti in gran parte da donne con figli anche minori al seguito, in fuga dalle zone di conflitto.

Possono manifestare la propria disponibilità famiglie e singoli, residenti sul territorio comunale di Miasino e non solo, che abbiano uno spazio adeguato all’accoglienza presso la propria abitazione o presso altra casa di proprietà.

“La disponibilità all’accoglienza – specifica l’Amministrazione – è da intendersi per un periodo medio-lungo e che il preavviso per attivare l’accoglienza delle famiglie potrebbe essere minimo, con modalità che saranno precisate successivamente, anche a seguito delle indicazioni saranno definite a livello nazionale”.

Le persone che abbiano disponibilità possono attivarsi chiamando il Comune di Miasino al numero 0322.980012 (interno 1), dando il proprio nominativo e fornendo l’indirizzo dell’alloggio e il numero dei posti letto.