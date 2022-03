Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO - 09-03-2022 -- Negli ultimi mesi la Canottieri Lago d'Orta, realtà fondata nel 1962 da don Angelo Villa, sta partecipando ai raduni tra le Società dei Laghi occasioni utili, queste, sia per sviluppare le potenzialità delle singole società confrontando i sistemi di allenamento e organizzando equipaggi misti competitivi, sia per far socializzare i ragazzi.

La partecipazione della Canottieri Lago d'Orta è molto attiva, sia a livello organizzativo (il bacino della Bagnera è ideale per ospitare questi raduni) sia a livello di partecipazione quanti-qualitativa.



Nelle prime uscite agonistiche di questo 2022 si sono cominciati a vedere dei risultati decisamente interessanti, frutto di un impegno serio e sempre costante: i ragazzi della Canottieri Lago d’Orta ci sono, sono ben presenti a livello psico-fisico, non c'è spreco di energie, si mettono in acqua più equipaggi e più equilibrati, i commenti tecnici sono positivi e gli equipaggi misti dei Laghi cominciano a farsi notare per le proprie peculiarità e a conquistare medaglie.



Nelle regate regionali disputate a Candia Canavese nell'ultimo week end, 28 atleti di questo gruppo sono andati a medaglia. Ecco, qui di seguito, i risultati ottenuti con le diverse barche dagli equipaggi dei Laghi:

- 2x Allievi B M Orta Verbanese 2°

- 4x Allievi C M Verbanese Cannobio 3°

- 2x Allievi C M Cannero Cannobio 3°

- 2x Allievi C F Orta Locarno 4°

- 4x Cadetti M Omegna Cannero 1°

- 4x Cadetti F Cannobio Verbanese 1°

- 4x Junior M Orta Cannobio Pallanza 3°

- 4x Ragazzi F Cannobio Cannero Orta 3°

- 4x Ragazzi M Pallanza Cannero Orta 2°

- 2x Ragazzi M Omegna Cannero 6°

Merita una sottolineatura particolare il 2° posto tutto ortese del 4x Allievi C F di Vera Cadei, Silvia Manca, Sofia Zenoni, Teresa Primatesta, ottimo anche il tempo del 4° posto del 4- Ragazzi M di Martin Blazevic, Simone Pozzati, Elia Cadei, Samuele Silvetti.

r.a.