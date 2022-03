Nessun Iframes

PETTENASCO - 10-03-2022 -- Il Comune di Pettenasco organizza per sabato 12 marzo “Donne di Lago”, un appuntamento ideato per onorare e rendere omaggio alle donne di ieri e di oggi che hanno il lago d’Orta nel cuore.

Il programma prevede alle ore 15 a Riva Pisola la posa della “panchina rossa” donata da Conad come simbolo dell’impegno costante e concreto contro la violenza e la discriminazione nei confronti delle donne e la posa della targa “Rivetta Vittoria Sincero” giornalista, scrittrice e già Cusiana Benemerita (2000) scomparsa nel 2020.

Dopo questo momento a Riva Pisola, il pomeriggio continuerà in Sala Consiliare con l’incontro intitolato: “Dal passato al presente figure di donne di lago ieri ed oggi”.

A seguire il rinfresco organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Pettenasco Nostra.