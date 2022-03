Nessun Iframes

CRUSINALLO – 11-03-2022 -- È stato attivato il Centro di raccolta Pro Ucraina presso le ex-scuole di Crusinallo, a cura del comune di Omegna e delle associazioni di volontariato. Il Centro sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 11:30 e dalle 15 alle 18. Si raccolgono prodotti dell’infanzia come i pannolini, generi alimentari a lunga conservazione, medicinali. Per ora non si riceve più abbigliamento in quanto si deve smaltire quanto già consegnato.