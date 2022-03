Nessun Iframes

OMEGNA – 11-03-2022 -- A Omegna è stato messo a punto il tavolo di coordinamento per l’emergenza Ucraina. Una guida approntata dall’assessorato alle Politiche Sociali del comune di Omegna, CISS Cusio, Caritas e dalle Associazioni di volontariato.

Per coloro che hanno bisogno di indicazioni sulla permanenza di persone provenienti dall'Ucraina: Segreteria Sociale ass - zona Cusio Tel 0323 199 8605.

Per tamponi ASL centro vaccinale di Crusinallo dalle 9 alle 12.

Per ambulatori ISI per assistenza sanitariaria: Casa della salute (Via Mazzini 96 lun e merc 10.30- 12.30 , giov 13.45-15.45).

Per permessi di soggiorno: Commissariato di Omegna.

Per iscrizioni scolastiche: l.c. F.M.BELTRAMI e l.c. GIANNI RODARI.

Per la segnalazione disponibilità di alloggi e centro di ascolto: Caritas — Casa Mantegazza Tel 346 6133 149.

Per trasporti e accompagnamenti: Auser Tel 0323 643273 oppure Volontari del Soccorso Tel 0323 61900.

Per donazioni e richieste di prodotti alimentari: Conferenza San Vincenzo de Paoli (martedi e venerdì dalle 14 alle 17 - P.zza Mameli).

Per donazioni e richieste di vestiario e medicinali: Centro raccolta presso la ex scuola elementare di Crusinallo (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 1 1.30 e dalle 15 alle 18 - Via Sotto Chiesa).

Per attività ricreative per bambini: sede Fulgor Tel 0323 641574; Arcademina Tel 335 61 50 257; Portoncino verde Tel 333 570 02 07; ASD Bagnella Calcio Tel 0323 861241; Oratorio Tel Don Luca 347 065 4801.

Per donazioni in denaro: Parrocchia Sant'Ambrogio - Fondo emergenza Ucraina BAN: IT06-V-05034-45550-000000009546.