OMEGNA - 11-03.2022 -- Il Cantante della Solidarietà e l’associazione degli ex alunni del liceo Pietro Gobetti di Omegna hanno donato, nei giorni scorsi, una carrozzina all’istituto superiore cusiano. Servirà per gli spostamenti dentro e fuori dalle aule di uno studente che ha difficoltà di deambulazione. L’esigenza di questo supporto è stata raccolta dagli ex alunni che, con il supporto di Salvatore Ranieri e dell’associazione Il Cantante della solidarietà, si sono attivati donando alla scuola la carrozzina. Alla cerimonia di consegna erano presenti Ranieri, Massimo Nobili per gli ex alunni, la preside Michele Maulini e il suo vice al “Gobetti” Francesco Serracca e la professoressa Michela Cane.

Nessun Iframes