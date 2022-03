Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO -14-03-2022 -- Due bandiere, quella dell’Italia e quella dell’Ucraina, sventolano una acanto all’altra ed è anche così, con questo segno che testimonia solidarietà e vicinanza, che Villa San Francesco si sta preparando ad accogliere i profughi ucraini che questa settimana arriveranno a Orta San Giulio.



In queste ore si stanno ultimando i lavori di manutenzione dello stabile di Legro (frazione di Orta San Giulio) per fare in modo che tutto sia pronto all’arrivo dei profughi che stanno fuggendo dalla guerra che sta devastando l’Ucraina.