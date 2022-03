OMEGNA - 14-03-2022 -- E' organizzato dal Comitato per la Pace VCO il presidio in programma sabato 19 marzo (ore 10.30) sotto i portici del Municipio di Omegna. Gli interventi di Luca Bartolini (Cgil) e di Franco Chiodi, presidente dell'Anpi VCO al centro della manifestazione. Scrivono gli organizzatori: "Contro Ia guerra cambia la vita, dai una possibilità alla Pace. Bisogna fermare la guerra in Ucraina. Bisogna fermare tutte le guerre del mondo. Condanniamo l'aggressione e la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. Vogliamo il 'cessate il fuoco', chiediamo il ritiro delle truppe. Ci vuole l'azione dell'ONU the con autorevolezza e legittimità conduca il negoziato tra le parti. Chiediamo una politica di disarmo e di neutralità attiva. Dall'Italia e dall'Europa devono arrivare soluzioni politiche e negoziali. Protezione, aiuti umanitari, diritti alla popolazione di tutta l'Ucraina, senza distinzione di lingua e cultura. Diamo segnali concreti di solidarietà. Ognuno contribuisca all'accoglienza e al soccorso degli ucraini in fuga. Costruiamo ponti e solidarietà tra i popoli con la democrazia, i diritti, la pace. Basta armi, basta violenza, basta guerra! Vogliamo un'Europa di pace".

