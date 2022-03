CASALE CORTE CERRO - 14-03-2022 -- E' risultato positivo all'alcol test con un tasso di 2.23 gr per litro, il 24enne di casale Corte Cerro fermato nella serata di sabato ad un posto di blocco delle volanti, nei pressi di via Roma. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica e, considerando che ha superato di oltre tre volte il limite del tasso alcolemico di 0,5 grammi/litro rischia un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a un anno, sospensione della patente da uno a due anni.

