CASALE CORTE CERRO - 14-03-2022 -- Per lui una serie di violazioni amministrative, ma soprattutto dovrà rispondere dei reati di fuga e omissione di soccorso in seguito a incidente, il 35enne F.B. resosi responsabile, sabato 12 marzo, di una fuga con tamponamento da un controllo di polizia a Casale Corte Cerro. L'uomo, già gravato da un provvedimento prefettizio di sospensione della patente, era alla guida di un veicolo portando accanto a sè un passeggero, il quarantenne F.O., quando una volante del commissariato di Omegna, nel corso dei normali controlli nel territorio di Casale Corte Cerro, gli ha intimato l'alt. Per sottrarsi al controllo, F.B ha proseguito la sua corsa; poco dopo però è andato a urtare un'automobile a bordo della quale c'erano una madre con la figlia minore. Le due sono rimaste ferite, l'uomo invece, rimasto illeso assieme al suo passeggero, ha proseguito facendo perdere - provvisoriamente - tracce di sè. La fuga è durata poco: una pattuglia della Polstrada e i poliziotti del commissariato di Omegna, dopo i rilievi sull'incidente (la dinamica è in fase di ricostruzione) si sono messi sulle orme del fuggitivo, rintracciandolo poco dopo. Sul veicolo evidenti danni riconducibili all'incidente avvenuto in precedenza.

