Nessun Iframes

OMEGNA -16-03-2022 -- Sarà Nicole Orlando, atleta paralimpica specializzata nei 100 e 200 metri, nel lancio del giavellotto, nel salto in lungo e nel triathlon, nonché scrittrice, ex ballerina del programma televisivo "Ballando con le stelle" e aspirante modella, la graditissima ospite della nuova puntata del format “Diversamente Dolce”.

Quella di lunedì 28 marzo sarà una giornata ricca di contenuti, spunti di riflessione ed emozioni: come da copione la puntata inizierà con la realizzazione di un dolce con il Pasticciere Solidale Luca Antonini presso il laboratorio di pasticceria del Portoncino Verde e poi l'evento si sposterà al Palazzetto dello Sport di Bagnella per un piacevolissimo pomeriggio di sport, inclusione e dolcezza.

A tutti i partecipanti verrà servito un pezzo di dolce e gli stessi avranno altresì la bella possibilità di acquistare i libri di Nicole Orlando che si presterà anche per gli autografi.

L’evento è gratuito, i posti sono limitati ed è quindi necessario prenotarsi, per farlo è possibile chiamare il numero 333.5700207 e comunicare nome, cognome e numero di telefono.

Contento il Pasticciere Solidale Luca Antonini : “Il 28 marzo dalle ore 13 alle ore 15 saremo nel laboratorio di pasticceria e lì realizzeremo il dolce preferito di Nicole, poi ci sposteremo al Palazzetto dove, e questa è una novità delle ultime ore, ci sarà anche il gruppo di Baskin che farà una sessione di allenamento in occasione della quale chiunque volesse cimentarsi in una prova lo potrà fare. Consiglio, a tal proposito, di avere un secondo paio di scarpe idonee.”

Per partecipare è obbligatorio il Green pass.

r.a.