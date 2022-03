Nessun Iframes

CASALE CORTE CERRO – 17-03-2022 – Questo mese ancora un’altra interruzione di energia elettrica nel territorio comunale di Casale Corte Cerro, a causa di lavori sugli impianti previsti da e-distribuzione. L’interruzione si verificherà sabato 19 marzo dalle ore 9.00 alle 15.30. Le vie interessate saranno le seguenti: Via casale (da civico n^ 1 a 3, 9, da civico n^ 6 a 10, da civico n^ 16 a 18, da civico n^ 20c a 26, 30, 34, 38); Via Sanguegno (1, 3/5, 4, da civico n^ 8 a 26, da civico n^ 7 a 9); Via Bertone Bruno (1).