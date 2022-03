Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO – 17-03-2022-- Il Club Sub Novara Laghi organizza la pulizia dei fondali antistanti la piazza Motta di Orta San Giulio. La pulizia inizierà a fine mese, a cura dei sommozzatori dei circoli che hanno aderito al progetto.

Si tratta del progetto “Lacus, per un lago pulito”, in collaborazione con il Comune di Orta, Ecomuseo, I.C. di S. Maurizio, Legambiente, Coop Risorse VB, ANPAS Cusio sud ovest; con la partecipazione attiva dei club subacquei Sub Novara Laghi, Dive Project, Deep Green e T Rex Divers.

Sabato 26 marzo 2022 è organizzato l’evento di inizio della stagione. Il ritrovo è presso la sede Sub Novara laghi di via Domodossola n.23, in cui ci si potrà iscrivere dalle 8:30 alle 9:30. Al termine della manifestazione ci sarà il pranzo presso il Ristorante Britain a Vacciago di Ameno (costo 25 euro, gradita la prenotazione al n. 348 305 4109).