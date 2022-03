Nessun Iframes

LAGO D’ORTA - 18-03-2022 -- Sono giorni caratterizzati da un particolare dinamismo alla Canottieri Lago d’Orta che da qualche giorno ospita alcuni atleti stranieri. I primi ad arrivare settimana scorsa sono stati 25 canottieri tedeschi ai quali nelle scorse ore se ne sono aggiunti altri provenienti dalla Repubblica Ceca.

“Abbiamo con noi circa 25 tra atleti e allenatori della Repubblica Ceca, una parte viene da Praga l'altra da Pardubice, i canottieri tedeschi invece, quelli arrivati la scorsa settimana, provengono da Berlino e da Postdam -commentano dalla Canottieri Lago d’Orta-. Vengono ad allenarsi qui per le migliori condizioni meteo-climatiche e apprezzano, in particolare, ventosità e onde del lago d’Orta. Oltre agli aspetti tecnici e sportivi non va dimenticata la valenza turistica ed economica di questi eventi, solo in questa occasione, infatti, circa 50 persone per una quindicina di giorni pernotteranno nelle strutture turistico ricettive del territorio con tutto ciò che ne deriva fatto questo, che in apertura di stagione è assolutamente un bel segnale.”

