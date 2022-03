Nessun Iframes

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO – 18-03-2022 -- Da fine febbraio sono ripartiti i campionati di basket per i Minijacks dell’Asd San Maurizio Basket. Sono tre le squadre in prima linea nei campionati esordienti, aquilotti e scoiattoli. Gli esordienti, 2010/2011, sono ripartiti a fine febbraio contro Ghemme, dopo un fermo di tre mesi. Gli aquilotti invece, 2012/2013, hanno esordito domenica 6 marzo ad Oleggio in una bellissima partita nonostante stop forzato e alcune assenze importanti. Gli scoiattoli, 2015/2014, si stanno preparando per affrontare in amichevole la squadra di Arona oltre che per il torneo Choco Cup di aprile. Torneo, questo, che vede impegnata la società sportiva con tre squadre che utilizzeranno il palazzetto di Gozzano.

E grazie alla ripresa dei dati della pandemia, in ripresa è anche la collaborazione con Arona Basket, società con cui l’Asd San Maurizio Basket si sta allenando: sono stati uniti i gruppi Esordienti e Aquilotti (foto).

Ultima iniziativa in ballo per i Jacks è l’organizzazione della quarta edizione del Summer Jacks Day Camp che quest’anno si terrà a Miasino dal 4 al 29 luglio. Anche per quest’anno si confermeranno le attività delle vecchie edizioni tipo barca a vela, Sup, Canoa, tiro con l’arco… ma anche delle nuovissime attività come Wakeboard, parco-avventura, gita all’Isola di San Giulio, laboratori linguistici… e tantissimo altro! Potranno partecipare tutte le nate e tutti i nati dal 2017 al 2010, che potranno provare gratuitamente le attività nei centri di Gozzano, Ameno, Miasino e San Maurizio D’Opaglio. Informazioni a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.