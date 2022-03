Nessun Iframes

OMEGNA – 18-03-2022 -- È in programma per il 25 marzo il concerto “Con l’Ucraina per la pace”. Si terrà presso il teatro sociale di Omegna alle ore 21. Concerto con il coro “Unincantodargento” APS, vedrà la partecipazione straordinaria del Maestro Sergio Scappini. L’ingresso è a offerta libera. Le donazioni raccolte andranno al “Fondo emergenza Ucraina”.