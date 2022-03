Nessun Iframes

CUSIO - 22-03-2022 -- Nella giornata di sabato 19 marzo, a Orta, il momento della firma ufficiale: anche Fondazione Comunità Novarese onlus e Fondazione Comunitaria del VCO hanno scelto di aderire al Contratto di Lago del Cusio.

L’idea dell’istituzione di un “Contratto di lago per il Cusio” nasce nell’ambito del ciclo di conferenze “Orta Reloaded: Le Eco Logiche”, tenutosi a San Maurizio d’Opaglio, nel settembre 2017, a conclusione del progetto “Orta Reloaded: a 25 anni dal liming, guardando al futuro”.



Il Contratto di Lago del Cusio risulta essere, quindi, un accordo per l’attuazione di politiche territoriali orientate alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione di buone pratiche e usi sostenibili del territorio interessato dal bacino del Lago d’Orta. È il terzo contratto di questo genere firmato in Piemonte, uno dei primi in Italia, che si distingue non solo per l’elevato numero dei portatori di interesse coinvolti, ma anche per il suo sviluppo partito “dal basso”, dalle esigenze espresse da piccole realtà associative, estesosi, poi, a macchia d’olio a livello territoriale, grazie anche al ruolo aggregante di Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone.

“Lo scorso 8 marzo – spiega il Presidente di Fondazione Comunità Novarese, Prof. Davide Maggi - il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunità Novarese onlus, riconoscendo l’importanza di una programmazione negoziata e di una gestione integrata e condivisa della tutela e valorizzazione delle risorse idriche e ambientali del territorio, si è espresso a favore dell’adesione al Contratto di lago per il Cusio, impegnandosi, nei prossimi anni, a sostenere la realizzazione di almeno quattordici fra le azioni previste dai quattro obiettivi definiti nell’accordo. Il consiglio, inoltre, ha espresso un particolare apprezzamento di poter aderire al Contratto insieme alla Fondazione Comunitaria del VCO con cui, anche in altri progetti, condivide scelte e modalità di azione”.



"Come Fondazione Comunitaria del VCO – commenta il Presidente di Fondazione Comunitaria del VCO, Dott. Maurizio De Paoli - abbiamo deciso di aderire al Contratto di Lago del Cusio per due ragioni. La prima è che si tratta di un progetto che realizza una straordinaria rete di comunità, con la partecipazione di enti pubblici, privati e del mondo del volontariato. La seconda ragione è costituita dal fatto che il Contratto si propone finalità - tutela e valorizzazione dell'ecosistema attraverso la promozione di buone pratiche - che rientrano tra le linee guida costitutive di una Fondazione di Comunità. E ci fa inoltre estremamente piacere condividere questa scelta con la Fondazione Novarese".

“Il momento ufficiale della firma con i due Presidenti delle Fondazioni Comunitarie – conclude il Presidente di Ecomuseo Ing. De Bernardi – è un’occasione davvero significativa. Le nostre organizzazioni, ognuna con le proprie peculiarità, agisce per il bene della comunità e dei nostri luoghi, promuovendo la cooperazione e il raggiungimento di risultati concreti e sostenibili. Il tema dell’ambiente è, tra questi, sicuramente uno dei più importanti e dei più attuali, quindi, a nome del Consiglio e dello staff di Ecomuseo ringrazio il Prof. Maggi e il Dott. De Paoli per questo gesto concreto di collaborazione che, ne sono certo, darà preziosi frutti”.