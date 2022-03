OMEGNA - 22-03-2022 -- L’Under 19 Eccellenza targata FHL Foma conquista una vittoria decisiva contro Biella Next e si qualifica con due giornate di anticipo ai play-off che assegneranno il titolo piemontese e decideranno le squadre qualificate agli spareggi inter-regionali.

Sul parquet del PalaBagnella si affrontano due ottime squadre che dopo 19 giornate sono appaiate in classifica al terzo posto, motivo per cui la sfida in programma si prospetta equilibrata e le attese non vengono tradite.

I primi due quarti vivono di un continuo equilibrio, senza che nessuna delle due compagini riesca ad ottenere un minimo di vantaggio; nel terzo quarto è Biella a provare il break, arrivando fino al +8 dopo un momento di sbandamento di Omegna che però ritrova velocemente confidenza con il campo e con pazienza ricuce lo svantaggio arrivando agli ultimi minuti di gara sul +3; Omegna si dimostra fredda dalla lunetta e chiude sul 64-57 che da il via ai festeggiamenti per il traguardo raggiunto.

Con questa vittoria e la contemporanea sconfitta di Vado Ligure a Borgomanero, Omegna guadagna matematicamente i play-off e va ora a caccia di un’ulteriore vittoria che varrebbe il terzo posto finale.

Prossimo appuntamento lunedì prossimo, ancora al PalaBagnella, contro Casale Monferrato.



Fulgor Omegna – Biella Next 64-57 (19-18, 34-35, 47-51)

Omegna: Garavaglia 2, Maulini 4, Spina ne, Marchioli ne, Barberis 2, Martino ne, Ramenghi 8, Vujic 8, Segala 24, Tedeschi, Spadone 10, Jokic 6. All. Lodetti

Biella: Finetti, Blair 7, Aimone 8, Ceretti, Pollono, Rapano, Solari, Ramella 3, Murgia 2, Pietra 27, Loro 10. All. Carofiglio.

(c.s)