SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - 24-03-2022 -- E' durato oltre 4 ore nel pomeriggio di mercoledì 23 marzo l'intervento per domare l'incendio boschivo che ha interessato circa 6 ettari di bosco a San Maurizio d'Opaglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del del distaccamento di Borgomanero, in supporto anche il Direttore Operazione Spegnimento (DOS) e personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) dal comando di Verbania che ha diretto i lanci dell'Ericson S64 e di altro elicottero della PC. Presenti anche 6 squadre di volontari Aib. L'intervento si è concluso poco dopo le 18.30.

Come sottolineato dal Corpo Aib regionale, negli ultimi 10 giorni si sono sviluppati 42 incendi boschivi in diverse zone del Piemonte. Le previsioni meteo non prevedono piogge e quindi l'Aib regionale chiede ai cittadini di chiamare subito il 112 quando si avvista un fumo provenire da area boscata; ora nel risveglio vegetativo è ancora più determinante la rapidità d'intervento per evitare gravi danni al patrimonio forestale.