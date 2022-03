Nessun Iframes

ARMENO -24-03-2022 -- Per far fronte alla situazione di emergenza idrica determinata dalla siccità l'amministrazione comunale di Armeno invita la popolazione ad un uso consapevole ed attento dell'acqua potabile, possibilmente limitandone l'utilizzo per i soli scopi domestici, evitando sprechi ed usi impropri che, in questo momento di scarsità , si rivelerebbero particolarmente dannosi per la collettività .