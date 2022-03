MIASINO - 25-03-2022 -- A Miasino torna la grande musica jazz grazie alla rassegna “Miasino Winter Jazz Festival”.



La Pro Loco del paese invita tutti gli amanti di questo intenso genere musicale sabato 26 marzo alle ore 21 presso l’aranciera di Villa Nigra per il concerto del “Canova Trio” composto dalla cantante e pianista Elisa Marangon, da Roberta Brighi al basso elettrico e voce e da Massimiliano Salina alla batteria.

Il “Canova Trio” è una formazione jazz che esplora vari territori di questo intenso genere musicale che è capace di coinvolgere il pubblico regalando un vero e proprio trasporto di emozioni nonché una rigenerazione dell’anima.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 338.1786596 oppure via mail all’indirizzo

Il costo del biglietto è di 15 €, l’ingresso è consentito con green pass, mascherina modello ffp2 e misurazione della temperatura.

r.a.